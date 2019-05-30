Путин внёс в Госдуму законопроект о приостановке действия ДРСМД

Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин

По его словам, в течение часа совет Госдумы рассмотрит проект закона и определит сроки его рассмотрения.

Указывается, что согласно законопроекту, главе государства предоставляется право принять решение о возобновлении действия соглашения.