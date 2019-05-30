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Путин внёс в Госдуму законопроект о приостановке действия ДРСМД 

RT на русском + ещё 8 31 минуту назад
Фото: РИА Новости
Российский лидер Владимир Путин внёс в Государственную думу законопроект о приостановлении Россией действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
По его словам, в течение часа совет Госдумы рассмотрит проект закона и определит сроки его рассмотрения.
Указывается, что согласно законопроекту, главе государства предоставляется право принять решение о возобновлении действия соглашения.
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Политика , США , Владимир Путин , Вячеслав Володин , Госдума
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