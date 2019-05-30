Российский лидер Владимир Путин внёс в Государственную думу законопроект о приостановлении Россией действия Договора между СССР и США о ликвидации ракет средней и меньшей дальности.
Об этом, как передаёт РИА Новости, заявил спикер нижней палаты парламента Вячеслав Володин.
По его словам, в течение часа совет Госдумы рассмотрит проект закона и определит сроки его рассмотрения.
Указывается, что согласно законопроекту, главе государства предоставляется право принять решение о возобновлении действия соглашения.