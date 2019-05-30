«Россию не люблю!»: депутат КПРФ объяснила громкое заявление

Карпова оставила запись об этом в региональном интернет-сообществе «Подслушано | Нарьян-Мар ». Так депутат ответила пользователю по имени Антон Бальчиков, обвинившему оппозиционных политиков в существовании на иностранные средства.

vk.com

Ольга Карпова и Бальчиков столкнулись при обсуждении плаката о «плюсах и минусах жизни в России», на котором «минусы» преобладали.

vk.com

Коллеги не оценили по достоинству заявление Карповой. Совет депутатов Ненецкого округа уже созывает комиссию по этике, которая в том числе обсудит возможное исключение депутата от коммунистов из заксобрания.

Пользователи Рунета тоже сообщают, что не разделяют чувств нарьян-марского политика.

vk.com

Ольга Карпова объяснила «Ридусу», что хотела сказать своим комментарием.

«Любовь к России и патриотизм разные вещи в моём понимании. Люблю нашу природу, поля, леса, берёзки, закаты, рассветы. Людей люблю, семью, детей! Любовь более глубокое чувство, как можно любить Россию? По отношению к стране может быть чувство патриотизма!» — рассказала депутат.

Представитель КПРФ добавила также, что внутренняя политика российского руководства — повышение пенсионного возраста, налогов, цен и тарифов — в последнее время вызывает у нее разочарование.

Ольга Карпова с 2007 года работает в окружной больнице Нарьян-Мара. В 2018 году она стала секретарем местной первичной организации компартии и в том же году прошла от нее в окружной совет.