«Россию не люблю!»: депутат КПРФ объяснила громкое заявление 

Депутат Совета депутатов Ненецкого автономного округа от фракции КПРФ Ольга Карпова сообщила в Сети о том, что «не любит Россию».
Карпова оставила запись об этом в региональном интернет-сообществе «Подслушано | Нарьян-Мар». Так депутат ответила пользователю по имени Антон Бальчиков, обвинившему оппозиционных политиков в существовании на иностранные средства.
vk.com
Ольга Карпова и Бальчиков столкнулись при обсуждении плаката о «плюсах и минусах жизни в России», на котором «минусы» преобладали.
vk.com
Коллеги не оценили по достоинству заявление Карповой. Совет депутатов Ненецкого округа уже созывает комиссию по этике, которая в том числе обсудит возможное исключение депутата от коммунистов из заксобрания.
Пользователи Рунета тоже сообщают, что не разделяют чувств нарьян-марского политика.
vk.com
Ольга Карпова объяснила «Ридусу», что хотела сказать своим комментарием.
«Любовь к России и патриотизм разные вещи в моём понимании. Люблю нашу природу, поля, леса, берёзки, закаты, рассветы. Людей люблю, семью, детей! Любовь более глубокое чувство, как можно любить Россию? По отношению к стране может быть чувство патриотизма!» — рассказала депутат.
Представитель КПРФ добавила также, что внутренняя политика российского руководства — повышение пенсионного возраста, налогов, цен и тарифов — в последнее время вызывает у нее разочарование.
Ольга Карпова с 2007 года работает в окружной больнице Нарьян-Мара. В 2018 году она стала секретарем местной первичной организации компартии и в том же году прошла от нее в окружной совет.
На днях в Ивановской области также произошел скандал в соцсетях с депутатом регионального парламента от компартии. Юлия Тимофеева нецензурно обругала подписчиков своей страницы в «Одноклассниках», решивших, что политик «пиарится на ветеранах». Впоследствии Тимофеева принесла им извинения и удалила обсуждение со страницы.