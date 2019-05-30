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В МИД прокомментировали слова Болтона по Ирану 

Российская Газета 1 час назад
Фото: РИА Новости
Безосновательные утверждения советника президента США Джона Болтона о якобы причастности Ирана к инциденту с нападением на танкеры в Оманском заливе опасны для ситуации на Ближнем Востоке.
"Это даже не британское "хайли лайкли", это нечто худшее, а просто безапелляционное навязывание собственного мнения всему остальному миру", — заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, которого цитирует РИА Новости. По мнению дипломата, слова представителя американской администрации "льют масло в огонь".
Накануне Джон Болтон обвинил Тегеран в причастности к нападению на нефтяные танкеры вблизи эмиратского порта Фуджейра. Иранские власти заявили о своей невиновности.
Сергей Рябков раскритиковал курс США в отношении Ирана, который характеризуется крайней степенью давления без поиска выходов на диалог.
"Мы не можем согласиться и принять логику максимального давления, сведения к нулю иранского нефтяного экспорта, потакания наиболее агрессивным устремлениям определенных сил, в том числе в регионе Персидского залива, только для того, чтобы вынудить Иран по сути дела капитулировать, это не переговорный путь", — сказал он в эфире телеканала "Россия-24".
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Комментарии
Политика , Сергей Рябков , Джон Болтон , МИД , РИА Новости , Иран , США
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