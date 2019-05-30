В МИД прокомментировали слова Болтона по Ирану

Безосновательные утверждения советника президента США Джона Болтона о якобы причастности Ирана к инциденту с нападением на танкеры в Оманском заливе опасны для ситуации на Ближнем Востоке.

"Это даже не британское "хайли лайкли", это нечто худшее, а просто безапелляционное навязывание собственного мнения всему остальному миру", — заявил заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков, которого цитирует РИА Новости. По мнению дипломата, слова представителя американской администрации "льют масло в огонь".

Накануне Джон Болтон обвинил Тегеран в причастности к нападению на нефтяные танкеры вблизи эмиратского порта Фуджейра. Иранские власти заявили о своей невиновности.

Сергей Рябков раскритиковал курс США в отношении Ирана, который характеризуется крайней степенью давления без поиска выходов на диалог.