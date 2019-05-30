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МИД указал на осознание миром неприемлемости американского диктата 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 10 минут назад
Фото: Twitter
Все больше участников мирового сообщества осознают неприемлемость американской линии поведения на международной арене, заявил замглавы МИД Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия-24».
Дипломат подчеркнул, что дисбаланс в международной системе, сложившийся в пользу США, позволяет этой стране злоупотреблять своим доминирующим положением и навязывать остальным государствам свою волю, передает ТАСС.
«Я рад тому, что в мире ширится понимание неприемлемости этой американской линии», — сказал Рябков. «Мы будем искать пути адекватного, разумного, глубокого, продуманного ответа на такого рода вызовы, — пообещал замглавы МИД России.
Он также отметил, что „иранская ситуация — это, по большому счету, полигон, это тест на серьезность всех тех, кто стоит на страже принципов международного права“.
»Мы не можем согласиться и принять логику максимального давления, сведения к нулю иранского нефтяного экспорта, потакания наиболее агрессивным устремлениям определенных сил, в том числе в регионе Персидского залива, только для того, чтобы вынудить Иран по сути дела капитулировать, это не переговорный путь», — подчеркнул дипломат.
«Если руководство США серьезно настроено договариваться, оно должно конкретизировать свои предложения и положить их на переговорный стол», — подытожил Рябков.
Ранее в Госдепе пообещали принудить Иран к переговорам о заключении нового всеобъемлющего соглашения взамен ядерной сделки.
Напомним, с начала мая США решили ввести полный запрет на покупку иранской нефти, а также потребовали от Тегерана прекратить обогащение урана. К концу этого месяца стало известно, что Вашингтону удалось заставить Китай отказаться от иранской нефти.
На фоне новых угроз со стороны США Иран заявил о приостановке части обязательств по ядерной сделке.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
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Комментарии
Политика , США , Сергей Рябков , МИД , Госдеп США , ИТАР-ТАСС
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