МИД указал на осознание миром неприемлемости американского диктата

Все больше участников мирового сообщества осознают неприемлемость американской линии поведения на международной арене, заявил замглавы МИД Сергей Рябков в эфире телеканала «Россия-24».

Дипломат подчеркнул, что дисбаланс в международной системе, сложившийся в пользу США , позволяет этой стране злоупотреблять своим доминирующим положением и навязывать остальным государствам свою волю, передает ТАСС.

«Я рад тому, что в мире ширится понимание неприемлемости этой американской линии», — сказал Рябков. «Мы будем искать пути адекватного, разумного, глубокого, продуманного ответа на такого рода вызовы, — пообещал замглавы МИД России.

Он также отметил, что „иранская ситуация — это, по большому счету, полигон, это тест на серьезность всех тех, кто стоит на страже принципов международного права“.

»Мы не можем согласиться и принять логику максимального давления, сведения к нулю иранского нефтяного экспорта, потакания наиболее агрессивным устремлениям определенных сил, в том числе в регионе Персидского залива, только для того, чтобы вынудить Иран по сути дела капитулировать, это не переговорный путь», — подчеркнул дипломат.

«Если руководство США серьезно настроено договариваться, оно должно конкретизировать свои предложения и положить их на переговорный стол», — подытожил Рябков.

Ранее в Госдепе пообещали принудить Иран к переговорам о заключении нового всеобъемлющего соглашения взамен ядерной сделки.

Напомним, с начала мая США решили ввести полный запрет на покупку иранской нефти, а также потребовали от Тегерана прекратить обогащение урана. К концу этого месяца стало известно, что Вашингтону удалось заставить Китай отказаться от иранской нефти.

На фоне новых угроз со стороны США Иран заявил о приостановке части обязательств по ядерной сделке.