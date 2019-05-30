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Раскрыты новые возможности России от приостановки ракетного договора 

Lenta.ru + ещё 83 45 минут назад
Фото: РИА Новости
Приостановка Россией действия Договора об ограничении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД) даст возможность заниматься разработкой вооружений для нацбезопасности, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Ее слова приводит РИА Новости в четверг, 30 мая.
Путин дал старт приостановке ДРСМД
По ее словам, это необходимо для того, чтобы «не отстать, если наши партнеры будут двигаться как-то по-другому в этом направлении».
Матвиенко также напомнила, что проект о приостановке ракетного договора предусматривает право президента возобновить действие соглашения в случае, если США вернутся к выполнению своих обязательств.
Ранее в четверг глава государства Владимир Путин внес в Госдуму законопроект о приостановлении действия ДРСМД.
США объявили о выходе их договора еще в феврале, сославшись якобы «бессовестными нарушениями» положений договора со стороны Москвы. Кроме того, действующий президент США Дональд Трамп пригрозил России военными действиями в случае новых нарушений.
Соответствующий договор был заключен между СССР и США в 1987 году.
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Политика , Валентина Матвиенко , Дональд Трамп , Владимир Путин , Госдума , Совет Федерации , РИА Новости
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