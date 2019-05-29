Новый посол РФ рассказал о российско-белорусской дружбе на века

По словам дипломата, оба государства навечно связаны узами дружбы и равноправного сотрудничества, однако Москве и Минску необходимо слушать друг друга.

Мы можем спорить о чём-то, с чем-то не согласиться, но мы просто обязаны жить в мире и дружбе на века, обязаны видеть и слышать интересы партнёра, помогать, это заложено в национальных интересах наших стран, — сказал Мезенцев в эфире телеканала «Россия 24».

Глава российской дипмиссии в Минске подчеркнул, что «отношения с братской Белоруссией — это отношения стратегических партнёров», а внешнеполитические ведомства двух стран накопили позитивный опыт работы.