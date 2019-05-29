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Новый посол РФ рассказал о российско-белорусской дружбе на века 

News.ru + ещё 2 1 час назад
Фото: Government.ru
Недавно назначенный на пост посла Москвы в Минске Дмитрий Мезенцев оценил перспективы дальнейшего развития дружеских отношений России и Белоруссии.
По словам дипломата, оба государства навечно связаны узами дружбы и равноправного сотрудничества, однако Москве и Минску необходимо слушать друг друга.
Мы можем спорить о чём-то, с чем-то не согласиться, но мы просто обязаны жить в мире и дружбе на века, обязаны видеть и слышать интересы партнёра, помогать, это заложено в национальных интересах наших стран, — сказал Мезенцев в эфире телеканала «Россия 24».
Глава российской дипмиссии в Минске подчеркнул, что «отношения с братской Белоруссией — это отношения стратегических партнёров», а внешнеполитические ведомства двух стран накопили позитивный опыт работы.
В конце апреля президент Владимир Путин назначил нового посла России в Белоруссии. Им стал сенатор Совета Федерации Дмитрий Мезенцев вместо отозванного со своего поста Михаила Бабича, писал News.ru.
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Комментарии
Политика , СНГ , Дмитрий Мезенцев , Владимир Путин , Михаил Бабич , Совет Федерации , Минск , Москва
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