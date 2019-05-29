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Пушков оценил призыв Зеленского есть шаурму 

News.ru 35 минут назад
Фото: instagram.com/zelenskiy_official
Председатель комиссии Совета Федерации по информационной политике и взаимодействию со средствами массовой информации Алексей Пушков считает, что совет действующего президента Украины Владимира Зеленского о шаурме на обед больше похож на выступление на юмористическом концерте.
По мнению сенатора, такие фразы не улучшат ситуацию на Украине.
Сплясать на сцене, съесть шаурму, понятное дело, веселее, чем разбираться с долгами или Донбассом, — написал Пушков на своей странице в Twitter.
Как сообщал News.ru, Владимир Зеленский посоветовал политикам не брезговать шаурмой. По его мнению, это блюдо помогает быть ближе к народу. Об этом Зеленский написал в аккаунте Instagram, снабдив пост своей фотографией с шаурмой.
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