Пушков оценил призыв Зеленского есть шаурму

По мнению сенатора, такие фразы не улучшат ситуацию на Украине.

Сплясать на сцене, съесть шаурму, понятное дело, веселее, чем разбираться с долгами или Донбассом, — написал Пушков на своей странице в Twitter.

Как сообщал News.ru, Владимир Зеленский посоветовал политикам не брезговать шаурмой. По его мнению, это блюдо помогает быть ближе к народу. Об этом Зеленский написал в аккаунте Instagram, снабдив пост своей фотографией с шаурмой.