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Косовские власти противятся эвакуации россиянина, заявили в посольстве 

РИА Новости + ещё 7 2 часа назад
Фото: Reuters
Власти самопровозглашенной республики Косово препятствуют эвакуации пострадавшего во вторник в ходе полицейской акции гражданина РФ сотрудника миссии ООН Михаила Краснощекова, сообщило посольство России в Белграде.
"Вызывает негодование, что приштинские власти до сих пор противятся эвакуации на лечение в Белград зверски избитого их "полицейскими" сотрудника Миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова. Это находится за пределами человеческого понимания", — заявило диппредставительство.
Ранее замдиректора больницы Косовска-Митровицы Златан Елек сообщил РИА Новости, что Краснощеков будет переведен для лечения в Военно-медицинскую академию в Белграде.
Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась утром во вторник под предлогом борьбы с оргпреступностью. Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба.
Несколько человек пострадали, в том числе трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, один из них — гражданин РФ Михаил Краснощеков, который был затем помещен в больницу и освобожден. Косовская полиция сообщила о задержании в ходе акции 19 своих сотрудников, власти Сербии — о девятерых лишенных свободы гражданах. Президент Сербии Александр Вучич привел Вооруженные силы страны и МВД в состояние полной боевой готовности.
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Политика , ООН , МВД , РИА Новости
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