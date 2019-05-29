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В Совфеде прокомментировали отставку Мюллера 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Первый заместитель председателя комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров прокомментировал RT заявление спецпрокурора США Роберта Мюллера о его увольнении из Минюста.
«Антитрамповские силы в Соединённых Штатах, прежде всего, демократы, возлагали огромные надежды на расследование Мюллера, но у спецпрокурора ничего не получилось, потому что российского вмешательства не могло быть в принципе. Владимир Путин с самого начала говорил, что наша страна никогда не вмешивалась в выборы других государств. Так что Мюллеру не удалось обвинить Россию, как и доказать её связь с Трампом. Сейчас он пытается оправдаться перед теми, кто возлагал на него серьёзные надежды», — заявил он.
Сенатор также отметил, что спецпрокурор был настоящим профессионалом в своей сфере деятельности.
«Это не какой-то мальчик, которого откуда-то пригласили. Надежды на него возлагались не безосновательно. Так что, если бы по делу о российском вмешательстве что-то было, он бы раскрутил это на полную катушку. Я думаю, что сейчас данная тема отойдёт на второй план в свете того, что в США начинается новый избирательный цикл», — сказал Джабаров.
Ранее Мюллер, который на протяжении двух лет вёл вменяемое России «вмешательство» в выборы в США, заявил об официальном закрытии офиса спецпрокурора и своём увольнении из Минюста.
RT на русском: последние новости
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Комментарии
Политика , Владимир Джабаров , Роберт Мюллер , Владимир Путин , Минюст РФ , Совет Федерации , США
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