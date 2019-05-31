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Трамп попросит Путина о поддержке 

Рамблер + ещё 11 11 минут назад
Дональд Трамп попросит Владимира Путина поддержать свой план по урегулированию арабо-израильского конфликта, пишет «Взгляд».
На вторую половину июня запланирована встреча в Иерусалиме спецпредставителей президентов США и России — советника Трампа по национальной безопасности Джона Болтона и секретаря Совета безопасности РФ Николая Патрушева.
Встреча будет трехсторонней — пройдет в присутствии главы Совета национальной безопасности Израиля Меира Бен-Шаббата.
В Кремле ответили на вопрос о встрече Путина и Трампа на G20
Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что Болтон, Патрушев и Бен-Шаббат обсудят ближневосточную проблематику.
По версии автора «Взгляда», не исключено, что на этой встрече американец презентует России в лице секретаря Совбеза план Трампа по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной.
«Может произойти попытка склонить Россию если не к поддержке, то хотя бы к отказу от активного противодействия ему», — считает журналист.
Комментарии171
Политика , Видео , США , Джон Болтон , Биньямин Нетаньяху , Николай Патрушев , Дональд Трамп , Владимир Путин , Совет безопасности РФ , Деловая газета "Взгляд"
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