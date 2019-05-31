Трамп попросит Путина о поддержке

Встреча будет трехсторонней — пройдет в присутствии главы Совета национальной безопасности Израиля Меира Бен-Шаббата.

Ранее премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху заявлял, что Болтон, Патрушев и Бен-Шаббат обсудят ближневосточную проблематику.

По версии автора «Взгляда», не исключено, что на этой встрече американец презентует России в лице секретаря Совбеза план Трампа по урегулированию конфликта между Израилем и Палестиной.