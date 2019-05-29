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Посол РФ: Приштина противится эвакуации избитого дипломата 

News.ru + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Посол РФ в Сербии Александр Чепурин заявил, что власти непризнанной республики Косово препятствуют эвакуации в Белград российского сотрудника миссии ООН. Дипломат серьёзно пострадал во время атаки силовиков Приштины на сербские населённые пункты.
Вызывает негодование, что приштинские власти до сих пор противятся эвакуации на лечение в Белград зверски избитого их «полицейскими» сотрудника Миссии ООН в Косове Михаила Краснощекова. Это находится за пределами человеческого понимания, — написал Чепурин в своем Twitter.
28 мая жители северной части Косовска-Митровицы возвели баррикады, чтобы препятствовать проходу машин косовских властей. Те взяли заграждения штурмом. Были задержаны 13 сербских граждан, около сотни получили ранения. В числе арестованных оказался и русский сотрудник миссии ООН по делам временной администрации в непризнанной республике.
В ответ на происходящее президент Сербии Вучич приказал привести в полную боевую готовность Вооружённые силы страны.
Ранее главный прокурор Косовска-Митровицы заявил, что против Краснощёкова должно быть возбуждено уголовное дело за пособничество населяющим север Косово сербам в совершении ими противоправных действий в отношении властей непризнанного государства, писал News.ru.
Косово — самопровозглашённая республика, официально входящая в Сербию, но не контролируемая властями Белграда.
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Политика , ООН , Сербия
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