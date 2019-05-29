Посол РФ: Приштина противится эвакуации избитого дипломата

Посол РФ Сербии Александр Чепурин заявил, что власти непризнанной республики Косово препятствуют эвакуации в Белград российского сотрудника миссии ООН . Дипломат серьёзно пострадал во время атаки силовиков Приштины на сербские населённые пункты.

Вызывает негодование, что приштинские власти до сих пор противятся эвакуации на лечение в Белград зверски избитого их «полицейскими» сотрудника Миссии ООН в Косове Михаила Краснощекова. Это находится за пределами человеческого понимания, — написал Чепурин в своем Twitter.

28 мая жители северной части Косовска-Митровицы возвели баррикады, чтобы препятствовать проходу машин косовских властей. Те взяли заграждения штурмом. Были задержаны 13 сербских граждан, около сотни получили ранения. В числе арестованных оказался и русский сотрудник миссии ООН по делам временной администрации в непризнанной республике.

В ответ на происходящее президент Сербии Вучич приказал привести в полную боевую готовность Вооружённые силы страны.

Ранее главный прокурор Косовска-Митровицы заявил, что против Краснощёкова должно быть возбуждено уголовное дело за пособничество населяющим север Косово сербам в совершении ими противоправных действий в отношении властей непризнанного государства, писал News.ru.

Косово — самопровозглашённая республика, официально входящая в Сербию, но не контролируемая властями Белграда.