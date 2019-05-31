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Путин обсудит с Кузнецовой ситуацию с правами детей 

РИА Новости + ещё 12 3 часа назад
Фото: РИА Новости
Уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова в пятницу представит президенту РФ Владимиру Путину ежегодный доклад, они также обсудят защиту прав детей, сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.
"Президент сегодня продолжит заниматься вопросами защиты прав ребенка. В частности, сегодня уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова представит ежегодный доклад детского омбудсмена главе государства", — сказал Песков журналистам.
Он добавил, что Путин и Кузнецова также обсудят конкретные текущие вопросы, связанные с защитой прав детей.
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Политика , Общество , Дмитрий Песков , Анна Кузнецова , Владимир Путин
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