Путин обсудит с Кузнецовой ситуацию с правами детей

"Президент сегодня продолжит заниматься вопросами защиты прав ребенка. В частности, сегодня уполномоченный по правам ребенка Анна Кузнецова представит ежегодный доклад детского омбудсмена главе государства", — сказал Песков журналистам.

Он добавил, что Путин и Кузнецова также обсудят конкретные текущие вопросы, связанные с защитой прав детей.