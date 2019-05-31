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«Вы доверяете или не доверяете?» ВЦИОМ определил рейтинг Путина после корректировки вопроса 

Рамблер + ещё 27 8 минут назад
Фото: ТАСС
Рейтинг доверия президенту России Владимиру Путину составил 72,3%, свидетельствуют данные опроса, проведенного Всероссийским центром изучения общественного мнения (ВЦИОМ).
Респондентам предложили ответить на вопрос: «Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете …?».
72,3% участников опроса ответили, что доверяют президенту.
Накануне ВЦИОМ обнародовал данные других опросов.
Респондентов просили назвать 4-5 политиков, которым они доверяют. Рейтинг президента, согласно этому исследованию, составил 31,7%. При этом деятельность президента России как института государственной власти одобрили 65,8% опрошенных. Для этого показателя использовался вопрос, как люди оценивают работу Владимира Путина на посту президента.
Политика , Общество , День Победы , Владимир Путин , ВЦИОМ
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