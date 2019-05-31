«Вы доверяете или не доверяете?» ВЦИОМ определил рейтинг Путина после корректировки вопроса

Респондентам предложили ответить на вопрос: «Скажите, пожалуйста, Вы доверяете или не доверяете …?».

72,3% участников опроса ответили, что доверяют президенту.

Накануне ВЦИОМ обнародовал данные других опросов.

Респондентов просили назвать 4-5 политиков, которым они доверяют. Рейтинг президента, согласно этому исследованию, составил 31,7%. При этом деятельность президента России как института государственной власти одобрили 65,8% опрошенных. Для этого показателя использовался вопрос, как люди оценивают работу Владимира Путина на посту президента.