МИД РФ возмутился выдворением из Литвы российского журналиста

В ведомстве отметили, что «возмутительные действия Вильнюса показывают реальную цену свободы слова в этом прибалтийском государстве».

«Задержан, подвергнут унизительному обыску, а потом и выдворен из страны» — так описали в Министерстве иностранных дел РФ выдворение из Литвы российского журналиста, шеф-редактора агентства «Sputnik-Литва» Марата Касема 28 мая.

На своем официальном сайте ведомство опубликовало официальный комментарий относительно случившегося.

«Как всегда, литовские власти дали абсурдную мотивировку — российский журналист, мол, представляет "угрозу национальной безопасности". (…) Возмутительные действия Вильнюса показывают реальную цену свободы слова в этом прибалтийском государстве, стремящемся позиционировать себя в качестве примера европейской демократии», — считают в МИДе.

Ведомство потребовало от литовских властей, наконец, «привести себя в чувство» и прекратить грубые провокации в отношении представителей российских СМИ, выполняющих свой профессиональный долг.

Сам выдворенный из Литвы шеф-редактор агентства «Sputnik-Литва» Марат Касем в интервью «Звезде» рассказал, что при задержании ему открыто заявили, что оно связано с его профессиональной деятельностью. Кроме того, он предположил, что украинские и литовские спецслужбы работают вместе и передают друг другу информацию, поскольку до этого журналист попал в скандально известную украинскую базу «Миротворец».