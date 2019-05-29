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МИД РФ возмутился выдворением из Литвы российского журналиста 

ТК «Звезда» 1 час назад
Фото: Марат Касем Facebook
В ведомстве отметили, что «возмутительные действия Вильнюса показывают реальную цену свободы слова в этом прибалтийском государстве».
«Задержан, подвергнут унизительному обыску, а потом и выдворен из страны» — так описали в Министерстве иностранных дел РФ выдворение из Литвы российского журналиста, шеф-редактора агентства «Sputnik-Литва» Марата Касема 28 мая.
На своем официальном сайте ведомство опубликовало официальный комментарий относительно случившегося.
«Как всегда, литовские власти дали абсурдную мотивировку — российский журналист, мол, представляет "угрозу национальной безопасности". (…) Возмутительные действия Вильнюса показывают реальную цену свободы слова в этом прибалтийском государстве, стремящемся позиционировать себя в качестве примера европейской демократии», — считают в МИДе.
Ведомство потребовало от литовских властей, наконец, «привести себя в чувство» и прекратить грубые провокации в отношении представителей российских СМИ, выполняющих свой профессиональный долг.
Сам выдворенный из Литвы шеф-редактор агентства «Sputnik-Литва» Марат Касем в интервью «Звезде» рассказал, что при задержании ему открыто заявили, что оно связано с его профессиональной деятельностью. Кроме того, он предположил, что украинские и литовские спецслужбы работают вместе и передают друг другу информацию, поскольку до этого журналист попал в скандально известную украинскую базу «Миротворец».
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Политика , МИД , Вильнюс , Литва
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