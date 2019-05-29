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О чем договорились Путин и Лукашенко, рассказал Песков 

Газета.Ru 42 минуты назад
Фото: РИА Новости
Пресс секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что главы России и Белоруссии Владимир Путин и Александо Лукашенко планируют поручить правительствам двух стран проработать вопросы углубления интеграции до 21 июня. Об этом сообщает РИА "Новости".
По его словам, Путин и Лукашенко поговорили относительно Союзного государства в ходе саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС).
В ходе обсуждений они приняли решение не только разработать, но и сверить свои планы по интеграции.
Он также добавил, что, как только кабмины завершат работу, в процесс включатся президенты двух стран.
Ранее сообщалось, что Путин переговорил "на ногах" с Лукашенко и главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым перед саммитом ЕАЭС.
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Политика , В мире , СНГ , Дмитрий Песков , Владимир Путин , ЕАЭС
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