О чем договорились Путин и Лукашенко, рассказал Песков

Пресс секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что главы России и Белоруссии Владимир Путин и Александо Лукашенко планируют поручить правительствам двух стран проработать вопросы углубления интеграции до 21 июня. Об этом сообщает РИА "Новости".

По его словам, Путин и Лукашенко поговорили относительно Союзного государства в ходе саммита Евразийского экономического союза (ЕАЭС).

В ходе обсуждений они приняли решение не только разработать, но и сверить свои планы по интеграции.

Он также добавил, что, как только кабмины завершат работу, в процесс включатся президенты двух стран.

Ранее сообщалось, что Путин переговорил "на ногах" с Лукашенко и главой Казахстана Касым-Жомартом Токаевым перед саммитом ЕАЭС.