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Путин сообщил о наличии идей по поддержке многодетных семей 

РИА Новости + ещё 11 36 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин заявил, что у властей уже есть идеи по дополнительной поддержке многодетных семей со стороны государства.
"Убежден, приоритетная совместная задача государства, общества, традиционных наших религий — всемерно поддерживать семьи с детьми", — сказал Путин на церемонии вручения орденов "Родительская слава" в Кремле.
Он напомнил об уже принятых решениях в сфере демографической политики, в их числе — снижение налоговой нагрузки на многодетные семьи, дополнительные выплаты и пособия, льготные ипотечные программы, создание новых мест в яслях и детских садах.
"И мы обязательно продолжим эту работу. Я знаю, что этого недостаточно; мы будем думать, есть определенные идеи, как и дальше совершенствовать эту деятельность со стороны государства и оказывать вам всемерную поддержку", — заявил президент РФ.
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Политика , Общество , Владимир Путин
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