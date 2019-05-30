Путин сообщил о наличии идей по поддержке многодетных семей

Президент России Владимир Путин заявил, что у властей уже есть идеи по дополнительной поддержке многодетных семей со стороны государства.

"Убежден, приоритетная совместная задача государства, общества, традиционных наших религий — всемерно поддерживать семьи с детьми", — сказал Путин на церемонии вручения орденов "Родительская слава" в Кремле.

Он напомнил об уже принятых решениях в сфере демографической политики, в их числе — снижение налоговой нагрузки на многодетные семьи, дополнительные выплаты и пособия, льготные ипотечные программы, создание новых мест в яслях и детских садах.