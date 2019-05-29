Путин наградит многодетные семьи орденами «Родительская слава»

Президент России Владимир Путин 30 мая, вручит многодетным семьям в Кремле ордена «Родительская слава». Торжественная церемония приурочена Международному дню защиты детей, который ежегодно отмечается 1 июня.

Вручение пройдет в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. В этом году награду получат семьи из Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Кабардино-Балкарии, Свердловской и Сахалинской областей.

Напомним, что орден «Родительская слава» учрежден в 2008 году. Почетную награду получают родители, воспитавшие семь и более детей, сообщает ТАСС.