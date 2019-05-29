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Путин наградит многодетные семьи орденами «Родительская слава» 

Вечерняя Москва + ещё 1 37 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин 30 мая, вручит многодетным семьям в Кремле ордена «Родительская слава». Торжественная церемония приурочена Международному дню защиты детей, который ежегодно отмечается 1 июня.
Вручение пройдет в Александровском зале Большого Кремлевского дворца. В этом году награду получат семьи из Москвы, Санкт-Петербурга, Севастополя, Кабардино-Балкарии, Свердловской и Сахалинской областей.
Напомним, что орден «Родительская слава» учрежден в 2008 году. Почетную награду получают родители, воспитавшие семь и более детей, сообщает ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что дата прямой линии с главой государства уже определена.
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