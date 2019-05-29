Саакашвили заявил, что опасается строить политическую карьеру на Украине

"Я очень осторожно отношусь ко всем должностям, всем предложениям, — сказал он в среду в варшавском аэропорту имени Фредерика Шопена перед вылетом в Киев . — У меня нет никаких карьеристских целей в жизни". Я хочу помочь новой команде, новой волне, которая реально появилась на Украине", — добавил политик. «Если мой совет, моя консультация или просто присутствие будут где-то или кому-то полезны, то я буду это делать», — подчеркнул он.

"Но я точно не стремлюсь получить какой-то кабинет или какую-то формальную функцию, потому что это плохо заканчивается. Я на себе это испытал", — констатировал Саакашвили. «У меня сейчас нет конкретных планов. Я буду терпеливо изучать ситуацию, — добавил он. — Я открыт для того, чтобы помочь, но карьеру сейчас я делать точно не хочу».

По его словам, на Украине первым делом он намерен встретиться с друзьями и соратниками, провести время с семьей. Отвечая на вопрос о встрече с новым президентом Владимиром Зеленским , Саакашвили указал, что «это зависит от главы государства, у которого не так много времени».

В то же время один из лидеров партии «Движение новых сил», возглавляемой Саакашвили, Давид Сакварелидзе заявил ранее сегодня о решении партии участвовать в досрочных выборах в Раду, которые состоятся 21 июля. Для участия в избирательной кампании, добавил Сакварелидзе, Саакашвили необходимо прибыть на Украину.

В среду указом президента Зеленского Саакашвили было возвращено украинское гражданство. После этого Саакашвили заявил, что прибудет в Киев в 17:15 в среду.