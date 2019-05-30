Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин направил приветствие участникам фестиваля «Интермузей» 

ТАСС + ещё 2 46 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин направил приветствие участникам, организаторам и гостям XXI Международного фестиваля "Интермузей". Телеграмма опубликована в четверг на сайте Кремля.
"В нашей стране развитию музейного дела, укреплению его замечательных традиций уделяется приоритетное внимание государства, и потому глубоко символично, что на протяжении многих лет ваш форум проводится именно здесь, в России", — говорится в телеграмме.
Путин отметил, что фестиваль по праву считается авторитетной творческой и экспертной площадкой для плодотворного общения специалистов, обсуждения широкого круга профессиональных проблем и демонстрации лучших проектов, которые реализуют всемирно известные музеи, краеведческие центры, региональные, городские и частные собрания.
"Уверен, что ваша встреча пройдет в конструктивном ключе. Будет способствовать обмену накопленным опытом, обогатит общественную и культурную жизнь России", — добавил президент, пожелав участникам фестиваля успешной работы и интересных дискуссий.
XXI Международный фестиваль "Интермузей" пройдет в Москве с 30 мая по 2 июня и объединит несколько сотен музеев и тысячи российских и зарубежных экспертов. Тема нынешнего фестиваля — "Диалог профессионалов".
ТАСС: последние новости
Рябков: в мире ширится понимание неприемлемости американского диктата Пентагон оценил арсенал нестратегических ядерных боезарядов РФ примерно в 2 тыс. единиц Евгений Миронов поздравил Алексея Леонова с юбилеем
Комментарии
Политика , Владимир Путин
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Пока вы спали: Путин ввел ограничения по набору в армию12
Турция уступила США из-за российских С-400589
Макаревич объяснил концерт у Кремля383
Россияне обрушились на Онищенко309
Зеленский отреагировал на трагедию в Ровенской области66
Видео
00:28
Пока вы спали: Путин ввел ограничения по набору в армию
Армия
01:24
Несли в класс на руках: первая жертва ЕГЭ
Происшествия Статьи
00:35
Водитель автобуса избил безбилетного школьника
Происшествия
01:17
«Дело закрыто!»: Трамп обрадовался отставке Мюллера
В мире Статьи
00:42
У Путина вырос рейтинг
Политика Социология
01:14
Ракетный удар Су-34 показали на видео
Армия Оружие
00:30
ЧП Шереметьево: к месту следуют пожарные расчеты
Происшествия
00:37
Старт регаты в Крыму ознаменовался происшествием
Происшествия
02:58
Сговор против России? Кто требует пересмотра «Евровидения»
Шоу-бизнес Статьи
00:39
«Теперь решился»: Собчак устроила переполох
Общество
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение