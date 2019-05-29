Лавров оценил моду «все списывать на русских»

«Что касается вопроса про русскоговорящую боснийскую студентку, я думаю, здесь всем все понятно. Русофобия сейчас в моде, за нее можно получить какие-то позитивные дивиденды от старших братьев и списывать все на русских по принципу, который (премьер Британии) Тереза Мэй огласила в свое время «хайли лайкли» — это очень модно», — передает его слова РИА «Новости».

Он назвал показательным, что свободные западные СМИ активно подхватили версию о русском происхождении девушки на видео с вице-канцлером Австрии Хайнцом-Кристианом Штрахе, а затем стали использовать просто термин «русскоговорящая».

«Сейчас, когда прояснилось боснийское происхождение студентки, почему-то об этом мало сообщают, если вообще сообщают. Так что призываю — и вот присутствующих здесь представителей СМИ — всегда быть объективными и писать обо всем, что происходит на самом деле», — подчеркнул министр.

МИД потребовал от немецких СМИ объяснить фейковое видео с «русской племянницей олигарха».

Напомним, австрийское издание Kronen Zeitung выяснило, что роль «русской племянницы олигарха» на встрече с Хайнцем-Кристианом Штрахе сыграла боснийская студентка.