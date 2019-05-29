Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Лавров оценил моду «все списывать на русских» 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Фото: РИА Новости
Глава МИД Сергей Лавров, говоря о политическом кризисе в Австрии, заметил, что сейчас модно все списывать на русских.
«Что касается вопроса про русскоговорящую боснийскую студентку, я думаю, здесь всем все понятно. Русофобия сейчас в моде, за нее можно получить какие-то позитивные дивиденды от старших братьев и списывать все на русских по принципу, который (премьер Британии) Тереза Мэй огласила в свое время «хайли лайкли» — это очень модно», — передает его слова РИА «Новости».
Он назвал показательным, что свободные западные СМИ активно подхватили версию о русском происхождении девушки на видео с вице-канцлером Австрии Хайнцом-Кристианом Штрахе, а затем стали использовать просто термин «русскоговорящая».
«Сейчас, когда прояснилось боснийское происхождение студентки, почему-то об этом мало сообщают, если вообще сообщают. Так что призываю — и вот присутствующих здесь представителей СМИ — всегда быть объективными и писать обо всем, что происходит на самом деле», — подчеркнул министр.
МИД потребовал от немецких СМИ объяснить фейковое видео с «русской племянницей олигарха».
Напомним, австрийское издание Kronen Zeitung выяснило, что роль «русской племянницы олигарха» на встрече с Хайнцем-Кристианом Штрахе сыграла боснийская студентка.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Путин и Лукашенко установили срок проработки путей интеграции Россия потребовала наказать виновных в нападении на дипломата в Косово Россия попросила Китай разъяснить правила проверки телефонов на границе
Комментарии1
Политика , Тереза Мэй , Сергей Лавров , МИД , РИА Новости , Австрия
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Песков рассказал о договоренности Путина и Лукашенко6
Лавров рассказал, кто спровоцировал кризис в Косове36
Школьница умерла во время ЕГЭ17
«Прорывной» корабль ВМС Украины загорелся157
«Из дома ни на шаг!»: омич зарезал семью из ревности1
Видео
08:08
Песков рассказал о договоренности Путина и Лукашенко
Политика В мире
01:13
Дело рук Порошенко? В Киеве пропала секретная информация
В мире Украина
00:45
«Прорывной» корабль ВМС Украины загорелся
Армия В мире
08:08
Лавров рассказал, кто спровоцировал кризис в Косове
Политика
01:29
Названа главная угроза США
В мире США
00:18
Депутат Рады назвал зрителей уродами в прямом эфире
В мире Украина
08:04
Путин и Лукашенко установили срок проработки путей интеграции
Политика СНГ
00:38
Идлиб превратился в «чёрную дыру» для России и Асада
Ближний Восток Конфликты
01:00
Названа главная опасность для Крымского моста
Армия Другое
00:36
Во Львове протестующие ворвались в горсовет
Происшествия Другое
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение