Лавров и президент Словении обсудили инцидент в Косово 

ЛЮБЛЯНА, 29 мая — РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров сообщил, что обсудил с президентом Словении Борутом Пахором инцидент в Косово.
Акция спецподразделений полиции самопровозглашенного Косово на севере края началась утром во вторник под предлогом борьбы с оргпреступностью. Косовские полицейские вторглись на север Косово и Метохии на десятках бронированных автомобилей. Местные сербы поставили баррикады на трассах в Косовска-Митровице и Зубин-Потоке и вступили в столкновения с полицией, произошла стрельба.
Несколько человек пострадали, в том числе трое полицейских, журналист и два сотрудника ООН, один из них — гражданин РФ Михаил Краснощеков, который был затем освобожден и помещен в больницу. Косовская полиция сообщила о задержании в ходе акции 19 своих сотрудников, власти Сербии — о девятерых гражданах. Президент Вучич привел Вооруженные силы страны и МВД в состояние полной боевой готовности.
"Мы сегодня говорили о ситуации в этом регионе (Косово — ред.) с моим коллегой, с президентом Пахором. И мы видим, что Словения не поддерживает настрой на создание таких «санитарных кордонов». Будучи членом НАТО и ЕС, Словения выступает за то, чтобы в Европе не создавать разделительные линии, они и так там достаточно глубокие, а стараться их преодолевать и развивать открытое для всех заинтересованных стран взаимовыгодное сотрудничество", — сказал Лавров на пресс-конференции по итогам переговоров с министром иностранных дел Словении Мирославом Цераром.