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Лавров рассказал о причинах инцидента в Косове 

Lenta.ru 44 минуты назад
Фото: РИА Новости
Последние события в Косове и Метохии спровоцированы теми, чья цель — создать из Балкан кордон, отгораживающий Европу от России. Такое заявление сделал глава МИД России Сергей Лавров после переговоров со своим коллегой из Словении Мирославом Цераром, передает РИА Новости.
«Такие провокации устраивают те, кто хочет из Балкан создать санитарный кордон в отношении Российской Федерации», — приводит агентство слова дипломата.
Он считает, что это очередной шаг к тому, чтобы втянуть все страны региона в НАТО: Сербию, по мнению Лаврова, заставляют смириться с потерей Косова, чтобы открыть путь в альянс для территорий на Западных Балканах.
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Политика , В мире , Сергей Лавров , МИД , НАТО , РИА Новости
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