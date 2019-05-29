«Меня не провожают»: Матвиенко пошутила о своем уходе из Совфеда 

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пошутила о своей отставке, обсуждая уход сенатора Дмитрия Мезенцева. Об этом сообщает «Интерфакс».
На заседании 29 мая Совфед досрочно прекратил полномочия Мезенцева в связи с его назначением послом России в Белоруссии.
Мезенцев вышел к трибуне поблагодарил коллег за совместную работу. Он отметил, что Матвиенко удалось сплотить очень разных по опыту и политическим взглядам людей. Он поблагодарил спикера за доверие и поддержку, отметив, что сенаторы становятся сильнее и мудрее благодаря такому лидеру, как она, сообщает "Говорит Москва".
«Дмитрий Федорович, меня не провожают. Вот ваша речь снова породит слухи, что со мной прощаются. Мы вас провожаем, давайте про вас говорить», — пошутила Матвиенко.
В апреле «Коммерсант» сообщил, что Матвиенко может покинуть свой пост и возглавить организацию, которой требуются перемены, например, Пенсионный фонд России. Наиболее вероятным кандидатом на ее место источники «Коммерсанта» назвали главу Службы внешней разведки (СВР) Сергея Нарышкина.
Представитель Матвиенко назвал эту информацию слухами.