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Беглов дал старт городскому кадровому конкурсу 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 4 1 час назад
Фото: РИА Новости
Временно исполняющий обязанности губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов дал старт кадровому конкурсу «Мой город — мои возможности», который предполагает максимально полное раскрытие потенциала города в плане подготовки кадров государственных служащих.
Конкурс организован правительством Санкт-Петербурга по поручению Беглова при поддержке автономной некоммерческой организации «Россия — страна возможностей», передает портал Spbdnevnik.
«Как знают многие петербуржцы, мы взяли курс на омолаживание кадров. В Петербурге запущена программа «35 на 35» — она означает, что на руководящих постах должны быть 35 процентов молодых людей до 35 лет. Программа призвана обновить государственный кадровый состав за счет молодых, талантливых и амбициозных специалистов. Но чтобы решить эту задачу, нужны новые эффективные механизмы», — сказал, давая старт конкурсу, Александр Беглов.
Глава города сообщил, что участвовать в конкурсе могут молодые люди от 20 до 35 лет, претендующие на государственные или муниципальные должности.
Победители будут включены в кадровый резерв и получат перспективы трудоустройства.
Также стало известно, что состав участников изменился: учитывая нынешний кадровый состав всех органов власти, принято решение расширить рамки конкурса для участников до 55 лет.
«Нам нужен и опыт», — подчеркнул Беглов.
Одно из важных условий состязания — тот факт, что участвовать в нем могут не только жители Северной столицы, но и представители других регионов. Единственное условие — чтобы реализация задуманных проектов и идей происходила именно в Санкт-Петербурге.
Все участники конкурса получат возможность пройти обучение по новым прогрессивным методикам под руководством опытных наставников.
Другой важный момент — социальная направленность проектов, с которыми выйдут на соревнования претенденты. Новые, интересные, неоднозначные подходы позволят внести необходимые коррективы в социальной политике, к которой сейчас приковано особенное внимание органов власти всех уровней.
Конкурс стартует 29 мая и проходит по модели аналогичного конкурса «Лидеры России». В ТОП-100 по итогам состязаний должны выйти 100 лучших участников.
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Политика , Александр Беглов , Правительство Санкт-Петербурга , газета "Петербургский дневник" , Санкт-Петербург
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