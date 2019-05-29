Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Путин и Лукашенко установили срок проработки путей интеграции 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 8 31 минуту назад
Президенты России и Белоруссии Владимир Путин и Александр Лукашенко поручат правительствам проработать вопросы развития интеграции в рамках Союзного государства, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Они имели возможность поговорить в кулуарах, обсудили вопрос продвижения интеграции в рамках Союзного государства и приняли решение поручить правительствам проработать и сверить встречные планы действий по ключевым направлениям интеграции до 21 июня», — рассказал Песков, передает ТАСС.
По его словам, после этого включатся в дело президенты двух стран.
27 мая глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Договор о союзном государстве России и Белоруссии не ставится под сомнение, однако его положения надо привести к сегодняшним реалиям.
В свою очередь премьер Белоруссии Сергей Румас заявил, что позиции Минска и Москвы по развитию интеграции в рамках Союзного государства сходятся на 70%.
Деловая газета «Взгляд»: последние новости
Россия потребовала наказать виновных в нападении на дипломата в Косово Беглов дал старт городскому кадровому конкурсу Стали известны первые маршруты поездов из Крыма
Комментарии6
Политика , Видео , СНГ , Дмитрий Песков , Сергей Лавров , Сергей Румас , Александр Лукашенко , Владимир Путин , МИД , ИТАР-ТАСС
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
МИД потребовал объяснений за скандал с «россиянкой»148
Идлиб превратился в «чёрную дыру» для России и Асада8
Избитый Виторганом Богомолов получил новую должность18
Тест: Удивительные таможенные запреты3
Кто на самом деле будет править Украиной217
Видео
01:13
Дело рук Порошенко? В Киеве пропала секретная информация
В мире Украина
08:04
Путин и Лукашенко установили срок проработки путей интеграции
Политика СНГ
00:38
Идлиб превратился в «чёрную дыру» для России и Асада
Ближний Восток Конфликты
01:00
Названа главная опасность для Крымского моста
Армия Другое
00:47
Дилетант устроил пивной потоп на заводе
Происшествия
02:43
Москвичам пообещали самый теплый день с начала года
Погода Новости Москвы
01:02
Избитый Виторганом Богомолов получил новую должность
Общество
03:57
Робот-полиглот может писать на 10 разных языках
Технологии Наука и техника
00:26
Кто на самом деле будет править Украиной
В мире Украина
03:41
Intel показала свои ноутбуки с двумя экранами
Гаджеты Наука и техника
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение