Путин и Лукашенко установили срок проработки путей интеграции

«Они имели возможность поговорить в кулуарах, обсудили вопрос продвижения интеграции в рамках Союзного государства и приняли решение поручить правительствам проработать и сверить встречные планы действий по ключевым направлениям интеграции до 21 июня», — рассказал Песков, передает ТАСС.

По его словам, после этого включатся в дело президенты двух стран.

27 мая глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Договор о союзном государстве России и Белоруссии не ставится под сомнение, однако его положения надо привести к сегодняшним реалиям.