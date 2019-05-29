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Путин и Лукашенко поручат кабминам проработать пути интеграции до 21 июня 

ТАСС + ещё 1 35 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин и белорусский лидер Александр Лукашенко поручат правительствам двух стран проработать вопросы развития интеграции в рамках Союзного государства. Как сообщил журналистам пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, речь об этом шла на встрече лидеров на полях саммита Евразийского экономического союза.
"Они имели возможность поговорить в кулуарах, обсудили вопрос продвижения интеграции в рамках Союзного государства и приняли решение поручить правительствам проработать и сверить встречные планы действий по ключевым направлениям интеграции до 21 июня, — рассказал он. — После этого включатся в дело президенты двух стран, об этом только что условились Путин и Лукашенко".
Представитель Кремля добавил, что ситуацию с нефтепроводом "Дружба" лидеры не обсуждали.
"Этим занимаются технические ведомства", — пояснил он.
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Политика , СНГ , Дмитрий Песков , Александр Лукашенко , Владимир Путин , ЕАЭС
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