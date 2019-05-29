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В Госдуме призвали штрафовать любителей обнажиться 

Москва24 + ещё 2 1 час назад
Фото: РИА Новости
В Госдуме попросили закрывать пляжи для нудистов и штрафовать тех, кто туда приходит, чтобы обнажиться. С таким призывом выступил депутат нижней палаты парламента Виталий Милонов, передает Агентство "Москва".
По мнению парламентария, любой пляж для нудистов — это показатель неэффективной работы местного полицейского отделения.
"Полицейские должны незамедлительно любой такой пляж закрывать, а этих голозадых граждан соответствующим образом штрафовать", — заявил он.
Милонов назвал хулиганством нахождение в голом виде в общественном месте, поэтому оно, по его мнению, должно соответствующим образом быть наказано.
"Если видите нудиста, знайте — полиция в этом районе работает плохо. Сегодня ходит нудист, завтра — маньяк", — добавил Милонов. Он подчеркнул, что пляжи для нудистов — это места с повышенной криминогенной обстановкой.
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Политика , Виталий Милонов , Госдума , АГН "Москва"
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