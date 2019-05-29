В Госдуме призвали штрафовать любителей обнажиться

Госдуме попросили закрывать пляжи для нудистов и штрафовать тех, кто туда приходит, чтобы обнажиться. С таким призывом выступил депутат нижней палаты парламента Виталий Милонов , передает Агентство "Москва".

По мнению парламентария, любой пляж для нудистов — это показатель неэффективной работы местного полицейского отделения.

"Полицейские должны незамедлительно любой такой пляж закрывать, а этих голозадых граждан соответствующим образом штрафовать", — заявил он.

Милонов назвал хулиганством нахождение в голом виде в общественном месте, поэтому оно, по его мнению, должно соответствующим образом быть наказано.