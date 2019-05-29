Напавшего на журналиста чиновника призвали уволиться

Она предложила принять в отношении чиновника «самые жесткие меры».

«Всякое видели, но чтобы руководитель, наделенный властью, в такой форме общался с журналистами, рукоприкладствовал», — посетовала она.

Член Совфеда Алексей Пушков в свою очередь написал в Twitter-аккаунте, что «это также сигнал всем чиновникам». По его словам, на любой вопрос представителя СМИ подобная реакция непозволительна.

Глава Ширинского района напал на журналиста телеканала «Россия 24», который пришел в кабинет чиновника с вопросами о расходовании бюджетных средств на строительство нового жилья после лесных пожаров. Видео инцидента появилось в интернете 26 мая.