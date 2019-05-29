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Напавшего на журналиста чиновника призвали уволиться 

Lenta.ru + ещё 4 40 минут назад
Фото: vesti.ru
Главе Ширинского района Республики Хакасия Сергею Зайцеву следует уйти в отставку после инцидента с журналистом, заявила спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко. Об этом сообщает ТАСС в среду, 29 мая.
Она предложила принять в отношении чиновника «самые жесткие меры».
«Всякое видели, но чтобы руководитель, наделенный властью, в такой форме общался с журналистами, рукоприкладствовал», — посетовала она.
Член Совфеда Алексей Пушков в свою очередь написал в Twitter-аккаунте, что «это также сигнал всем чиновникам». По его словам, на любой вопрос представителя СМИ подобная реакция непозволительна.
Глава Ширинского района напал на журналиста телеканала «Россия 24», который пришел в кабинет чиновника с вопросами о расходовании бюджетных средств на строительство нового жилья после лесных пожаров. Видео инцидента появилось в интернете 26 мая.
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Политика , Валентина Матвиенко , Алексей Пушков , Сергей Зайцев , Совет Федерации , Республика Хакасия
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