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Совфед прекратил полномочия сенатора Мезенцева 

RT на русском 1 час назад
Фото: Reuters
Совет Федерации досрочно прекратил полномочия председателя комитета по экономической политике Дмитрия Мезенцева, который стал новым послом России в Белоруссии.
Об этом сообщает РИА Новости.
Как отметила спикер Совфеда Валентина Матвиенко, Мезенцев будет работать на «крайне актуальном направлении развития сотрудничества с очень важным, братским нам государством».
«Дмитрий Фёдорович имеет очень богатый опыт работы — сенатором, губернатором, а также в сфере международной деятельности: он был генеральным секретарём Шанхайской организации сотрудничества. Этот опыт позволит ему эффективно выполнять эту ответственную работу», — сказала она.
Ранее Мезенцев сообщил, что намерен отправиться в Минск в конце мая.
В конце апреля президент России Владимир Путин снял с должности посла в Белоруссии Михаила Бабича и назначил на этот пост Мезенцева.
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Политика , Дмитрий Мезенцев , Валентина Матвиенко , Владимир Путин , Михаил Бабич , ШОС , Совет Федерации
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