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Мэр Вилюйска подал в суд из-за шутки в КВН 

BFM.RU + ещё 4 1 час назад
Фото: страница Нюргустана Афанасьева в Instagram
Нюргустан Афанасьев потребовал 100 тысяч рублей и извинений
Градоначальнику якутского города Вилюйска Нюргустану Афанасьеву не понравилась шутка игроков КВН, и он подал в суд. Местная команда Клуба веселых и находчивых выступала на предновогоднем празднике. Директор детского дома Николай Харлампьев вышел к зрителям в костюме супермена с маской — фотографией мэра, сообщает РИА Новости.
Мэр такую забаву не оценил и подал в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации. Он также попросил взыскать с ответчика 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Впрочем, стороны в итоге заключили мировое соглашение, но Афанасьев потребовал публичного извинения.
24 мая Харлампьев публично извинился перед главой города. «Заявляю, что Афанасьев Нюргустан Владимирович не является суперменом, не делает селфи, не ходит к гадалкам и в нашем городе нет бродячих собак», — сказал кавээнщик.
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