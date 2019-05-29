Мэр Вилюйска подал в суд из-за шутки в КВН

Нюргустан Афанасьев потребовал 100 тысяч рублей и извинений

Градоначальнику якутского города Вилюйска Нюргустану Афанасьеву не понравилась шутка игроков КВН, и он подал в суд. Местная команда Клуба веселых и находчивых выступала на предновогоднем празднике. Директор детского дома Николай Харлампьев вышел к зрителям в костюме супермена с маской — фотографией мэра, сообщает РИА Новости.

Мэр такую забаву не оценил и подал в суд о защите чести, достоинства и деловой репутации. Он также попросил взыскать с ответчика 100 тысяч рублей в качестве компенсации морального вреда. Впрочем, стороны в итоге заключили мировое соглашение, но Афанасьев потребовал публичного извинения.