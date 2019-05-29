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В Госдуме рассказали о поездах в Крым 

Российская Газета + ещё 2 58 минут назад
Фото: РИА Новости
В комитете Госдумы по транспорту и строительству рассказали о первых железнодорожных маршрутах по Крымскому мосту.
Первые поезда по самому длинному мосту в России и Европе пойдут по маршрутам Симферополь — Москва и Севастополь — Санкт-Петербург, сообщил член комитета Дмитрий Ионин со ссылкой на Министерство транспорта.
— На сегодня Минтранс установил сроки, что первые поезда пойдут по мосту в декабре этого года. Это будут два маршрута — на Москву из Симферополя и Санкт-Петербург из Севастополя, — сказал парламентарий, которого цитирует ТАСС.
Он также сообщил, что к лету 2020 года планируется открытие 11 железнодорожных маршрутов разной дальности. Так, перед началом курортного сезона следующего года, в частности, запустят поезд из Крыма в Екатеринбург.
Пока строительство железнодорожной части моста и подходов к нему продолжается, а автомобильная часть заработала в середине мая прошлого года.
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Комментарии
Политика , Госдума , Минтранс РФ , ИТАР-ТАСС , Москва , Республика Крым , Санкт-Петербург , Севастополь , Симферополь
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