В Госдуме рассказали о поездах в Крым

В комитете Госдумы по транспорту и строительству рассказали о первых железнодорожных маршрутах по Крымскому мосту.

— На сегодня Минтранс установил сроки, что первые поезда пойдут по мосту в декабре этого года. Это будут два маршрута — на Москву из Симферополя и Санкт-Петербург из Севастополя, — сказал парламентарий, которого цитирует ТАСС.

Он также сообщил, что к лету 2020 года планируется открытие 11 железнодорожных маршрутов разной дальности. Так, перед началом курортного сезона следующего года, в частности, запустят поезд из Крыма в Екатеринбург.

Пока строительство железнодорожной части моста и подходов к нему продолжается, а автомобильная часть заработала в середине мая прошлого года.