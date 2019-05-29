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Путин прибыл на саммит ЕАЭС в Казахстане 

Деловая газета «Взгляд» 20 минут назад
Фото: РИА Новости
Президент Владимир Путин прибыл на заседание Высшего Евразийского экономического совета, которое открылось в столице Казахстана.
Главу российского государства встретил президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев. В ближайшее время лидеры стран «пятерки» сделают совместное фото и начнут саммит заседанием в узком составе, передает ТАСС.
Нынешнее заседание приурочено к пятилетию создания Евразийского экономического союза. «Члены Высшего совета подведут итоги работы за пятилетие и наметят задачи по расширению взаимодействия в самых разных областях — в торговле, экономике, промышленности, финансах, социальной политике. К подписанию подготовлен проект совместного заявления глав государств-участников Союза», — сообщили в Кремле.
Участниками заседания будут утверждены также основные ориентиры макроэкономической стратегии на 2019-2020 годы, целый ряд других документов по либерализации рынков товаров и услуг, по сотрудничеству в цифровой экономике. Кроме того, планируется рассмотреть вопросы международной деятельности ЕАЭС.
Евразийский экономический союз — международное интеграционное экономическое объединение, участниками которого являются Россия, Белоруссия, Казахстан, Армения и Киргизия. Союз начал работу 1 января 2015 года, заменив Евразийское экономическое сообщество (действовало в 2000-2014 годах). 14 мая 2018 года статус государства-наблюдателя при ЕАЭС был предоставлен Молдавии. Руководящим органом Союза является Высший Евразийский экономический совет (ВЕЭС), в состав которого входят президенты государств-членов объединения.
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Политика , Владимир Путин , ЕАЭС , ИТАР-ТАСС
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