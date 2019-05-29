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СМИ: Властям России предложили запретить псевдопивные напитки 

RT на русском 1 час назад
Некоммерческая организация «Опора России» предложила запретить пивные напитки со вкусом слабоалкогольных коктейлей.
Как указывают «Известия», соответствующее письмо с инициативой уже направлено в Минфин.
Согласно обращению, с которым ознакомились в редакции издания, данный вопрос касается пивных напитков со вкусом, например, ром-колы и джин-тоника. В настоящий момент производители продают такие коктейли как пивные напитки, так как для них действует более низкий акциз.
По мнению автором инициативы, если будет введён указанный запрет, то это позволит очистить рынок от так называемой псевдопродукции.
Ранее руководитель Центра исследований федерального и регионального рынков алкоголя Вадим Дробиз в беседе с Nation News прокомментировал сообщение Роспотребнадзора о том, что количество летальных исходов от употребления алкоголя и его аналогов в России снизилось на 2 тыс.
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Политика , Видео , Общество , Вадим Дробиз , Роспотребнадзор , Минфин , газета "Известия"
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