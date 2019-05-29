«Ведомости»: глава Якутии оценивает строительство Ленского моста в 60-65 млрд рублей

Глава Якутии Айсен Николаев оценивает стоимость строительства моста через реку Лена в 60-65 млрд рублей. Об этом он рассказал в интервью газете "Ведомости", опубликованном в среду. Ранее строительство моста в Якутске оценивалось в 70-80 млрд рублей.

"По предварительным расчетам, строительство моста будет стоить примерно 60-65 млрд рублей", — сказал Николаев. Он добавил, что получено положительное заключение Министерства экономического развития РФ с точки зрения окупаемости.

"Только за счет сокращения прямых расходов бюджета республики на северный завоз экономия составит 3,5 млрд рублей в год, сократятся и расходы на выплаты процентов по кредитам под северный завоз компаний с госучастием. Общий эффект составит 6-7 млрд рублей в год только благодаря мосту", — отметил глава региона.

По его мнению, это один из немногих транспортных проектов в стране, который может окупаться за счет снижения прямых бюджетных затрат. "Это, конечно, очень сложный проект и с точки зрения строительства, и с точки зрения финансирования. Мы сейчас предлагаем строить его на основе частного концессионного соглашения — есть несколько крупных консорциумов с участием иностранных и российских компаний, которые готовы строить мост при условии предоставления достаточно крупного капитального гранта из федерального или регионального бюджета. Забегать вперед по поводу сроков не буду, работа идет, трудностей много, к сожалению, с 2013-2014 годов мы упустили много времени и начинаем проект практически заново", — считает Николаев.

Ранее полпред президента РФ в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев сообщал, что строительство Ленского моста может быть выполнено при объединенном финансировании со стороны федеральных властей, республики и частных инвесторов. Сейчас в Якутии нет ни одного моста через Лену, по всему течению реки имеется лишь Осетровский мост в Иркутской области.

Считается, что проект позволит создать в городе транспортно-логистический узел, где сойдутся железная дорога, речной и авиационный транспорт, а также три региональные автодороги. Открытие моста, как предполагается, приведет к росту объема грузоперевозок в регионе в три раза — до 6 млн тонн в год.