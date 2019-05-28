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«Грубейшая провокация»: посол РФ в Сербии об инциденте российским дипломатом в Косово 

ТК «Звезда» + ещё 2 1 час назад
Посольство РФ в Сербии потребовало наказания виновных в инциденте с российским дипломатом.
Посольство РФ в Сербии потребовало расследование инцидента с российским дипломатом, а также призвало наказать виновных. Сообщение посла Александра Чепурина приводится на странице дипмиссии в Facebook.
Напомним, накануне полицейские задержали в Косово одного серба и одного россиянина, которые являются сотрудниками миссии ООН. При задержании они получили травмы и были госпитализированы.
Спустя время стало известно, что россиянина освободили. Для этого, как рассказали в российском посольстве, дипломатическое представительство совместно с миссией ООН приложили активные усилия.
Отмечается, что задержание дипломата — «грубейшая провокация» и «проявление неуважения Приштины к нормам международного права и цивилизованного общения».
«Будем требовать от контролирующих ситуацию в крае международных присутствий расследования этого инцидента и привлечения виновных к ответственности», — заключается в заявлении.
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Политика , Видео , В мире , ООН , Сербия
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