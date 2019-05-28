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В Госдуме прокомментировали заявление МИД Украины по Керченскому проливу 

RT на русском 38 минут назад
Фото: ТАСС
Депутат Госдумы от Севастополя Дмитрий Белик в беседе с газетой «Известия» прокомментировал заявление заместителя главы МИД Украины Елены Зеркаль о том, что страна намерена добиваться определения международного статуса Керченского пролива.
«Но Керченский пролив никогда не являлся и не является международным по смыслу Конвенции ООН по морскому праву 1982 года», — сказал Белик.
Он отметил, что с точки зрения географии это внутренние воды России и Украины, и в данном случае не может быть никакого транзита других стран.
Ранее сенатор от Республики Крым Сергей Цеков в беседе с Nation News оценил заявление Зеркаль.
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Политика , Украина , Дмитрий Белик , Сергей Цеков , МИД , ООН , Госдума , газета "Известия" , Севастополь
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