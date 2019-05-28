В Госдуме прокомментировали заявление МИД Украины по Керченскому проливу

«Но Керченский пролив никогда не являлся и не является международным по смыслу Конвенции ООН по морскому праву 1982 года», — сказал Белик.

Он отметил, что с точки зрения географии это внутренние воды России и Украины, и в данном случае не может быть никакого транзита других стран.