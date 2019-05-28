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Россия пообещала не превращать Идлиб во вторую Ракку 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 1 38 минут назад
Фото: EPA
Во время выступления на заседании Совета Безопасности ООН по гуманитарной ситуации в Сирии заместитель министра иностранных дел России Сергей Вершинин заявил о гарантиях со стороны России в отношении сирийского Идлиба.
«Я могу вам сказать, что Идлиб не станет второй Раккой, не станет тем мертвым городом, который разбомбили до земли члены международной коалиции во главе с США. Речь не идет о масштабной боевой операции в Идлибе», — пообещал Вершинин.
По его словам, Совбез ООН должен задуматься об освобождении миллионов мирных жителей Идлиба из плена террористов, передает ТАСС.
«Представитель генсека задала вопрос о том, что нужно делать, чтобы защитить мирных жителей. Этот вопрос требует размышлений и наших действий. Но и у меня есть вопрос: что можно и нужно делать Совету Безопасности, чтобы миллионы людей в Идлибе перестали быть заложниками террористов? В том, что это террористы, я думаю, ни у кого из нас нет сомнений», — сказал замглавы российского МИД.
«Когда говорится о том, что все стороны должны выполнять гуманитарное право, я хотел бы уточнить, о каких сторонах идет речь? О правительстве? Я понимаю. Об оппозиции? Я понимаю. Но идет ли речь о 99% той территории Идлиба, которая контролируется «Хайат Тахрир аш-Шамом» (еще одно название запрещенной в России организации «Джебхат ан-Нусра» — прим. ВЗГЛЯД), которая находится в списке террористических организаций нашего совета? Можем ли мы говорить о том, что террористы что-то сделают по гуманитарному праву?» — обратился к коллегам Вершинин.
Ранее незаконные вооруженные формирования перебросили на юго-запад Идлибской зоны деэскалации танки, БМП, «джихад-мобили», а также свыше 800 боевиков. За сутки в Идлибской зоне деэскалации обстреляли 12 населенных пунктов в провинциях Латакия и Хама.
Напомним, 20 мая боевики, возглавляемые террористической группировкой, начали наступление на позиции правительственных войск Сирии с применением танков. 22 мая подконтрольные Дамаску войска отразили три массированных атаки террористов в районе Идлиба. 23 мая армия Сирии начала операцию по освобождению провинции Идлиб.
Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о самоубийственном решении, которое приняли сирийские боевики, а также рассуждала, кто вооружил наступающих в Сирии боевиков.
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Комментарии4
Политика , Ближний Восток , Сергей Вершинин , МИД , Джебхат ан-Нусра , Совбез ООН , Деловая газета "Взгляд" , ИТАР-ТАСС , Сирия , США
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