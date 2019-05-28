Россия пообещала не превращать Идлиб во вторую Ракку

«Я могу вам сказать, что Идлиб не станет второй Раккой, не станет тем мертвым городом, который разбомбили до земли члены международной коалиции во главе с США. Речь не идет о масштабной боевой операции в Идлибе», — пообещал Вершинин.

По его словам, Совбез ООН должен задуматься об освобождении миллионов мирных жителей Идлиба из плена террористов, передает ТАСС.

«Представитель генсека задала вопрос о том, что нужно делать, чтобы защитить мирных жителей. Этот вопрос требует размышлений и наших действий. Но и у меня есть вопрос: что можно и нужно делать Совету Безопасности, чтобы миллионы людей в Идлибе перестали быть заложниками террористов? В том, что это террористы, я думаю, ни у кого из нас нет сомнений», — сказал замглавы российского МИД.

«Когда говорится о том, что все стороны должны выполнять гуманитарное право, я хотел бы уточнить, о каких сторонах идет речь? О правительстве? Я понимаю. Об оппозиции? Я понимаю. Но идет ли речь о 99% той территории Идлиба, которая контролируется «Хайат Тахрир аш-Шамом» (еще одно название запрещенной в России организации «Джебхат ан-Нусра» — прим. ВЗГЛЯД), которая находится в списке террористических организаций нашего совета? Можем ли мы говорить о том, что террористы что-то сделают по гуманитарному праву?» — обратился к коллегам Вершинин.

Ранее незаконные вооруженные формирования перебросили на юго-запад Идлибской зоны деэскалации танки, БМП, «джихад-мобили», а также свыше 800 боевиков. За сутки в Идлибской зоне деэскалации обстреляли 12 населенных пунктов в провинциях Латакия и Хама.

Напомним, 20 мая боевики, возглавляемые террористической группировкой, начали наступление на позиции правительственных войск Сирии с применением танков. 22 мая подконтрольные Дамаску войска отразили три массированных атаки террористов в районе Идлиба. 23 мая армия Сирии начала операцию по освобождению провинции Идлиб.

Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о самоубийственном решении, которое приняли сирийские боевики, а также рассуждала, кто вооружил наступающих в Сирии боевиков.