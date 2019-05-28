Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Ещё

Шерин предложил зеркальный ответ США на задержание россиянина в Косово 

360tv.ru 2 часа назад
Фото: РИА Новости
Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин предложил зеркально ответить США на захват российского сотрудника миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова. Его слова процитировало РИА ФАН.
По словам Шерина, Россия должна задержать американца такого же ранга в России.
«Я считаю, что Российской Федерации надо просто-напросто задержать на территории нашей страны подобного же уровня американского гражданина — и разговаривать уже с аналогичной позиции. Когда нас бьют по одной щеке, хватит бросаться подставлять другую», — заявил парламентарий.
Он добавил, что председатель фракции ЛДПР Владимир Жириновский заявил о необходимости более внимательно отнестись к ситуации, сложившейся в Сербии.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что в Косово задержали и избили российского сотрудника миссии ООН по делам временной администрации (UNMIK) Михаила Краснощекова. В российском МИД сочли, что вопиющее нападение на россиянина произошло из-за «многолетнего потакания Приштине со стороны ЕС и США».
360tv.ru: последние новости
Посла Испании вызвали в российский МИД Россия потребовала объяснений из‐за проверок переписки россиян на границе с Китаем Путин отметил заслуги Назарбаева в евразийской интеграции
Комментарии4
Политика , Конфликты , США , Александр Шерин , Владимир Жириновский , МИД , ЕС , ООН , Госдума , ЛДПР , РИА ФАН
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Удивлены: Вызов посла в МИД РФ озадачил Испанию
Пока вы не уснули: Россия требует от Китая объяснений19
Не станет мертвым городом. РФ дала обещание по Сирии4
Обнародованы детали операции по «деоккупации» Крыма147
Участие девочки из РФ в украинском «Голосе» объяснили9
Видео
00:42
Удивлены: Вызов посла в МИД РФ озадачил Испанию
Политика В мире
02:51
Режиссер Лунгин попал в больницу
Общество
02:15
Обнародованы детали операции по «деоккупации» Крыма
Украина Армия
01:30
Раскрыта личность «россиянки» из видео с политиками Австрии
В мире
08:08
Пока вы не уснули: Россия требует от Китая объяснений
В мире
03:58
Провокационный шаг. США против выдачи паспортов в ДНР
Украина В мире
08:08
Сербия направила к Косово авиацию и бронетехнику
В мире Армия
01:01
Нарушает закон: К Зеленскому обратились с требованием
Украина В мире
00:42
Возможен разрыв отношений? Посла Испании вызвали в МИД
Политика
08:07
Президент Косова объяснил задержание россиянина
В мире
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2019
Мобильная версия Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение