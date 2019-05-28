Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Александр Шерин предложил зеркально ответить США на захват российского сотрудника миссии ООН в Косово Михаила Краснощекова. Его слова процитировало РИА ФАН.
По словам Шерина, Россия должна задержать американца такого же ранга в России.
«Я считаю, что Российской Федерации надо просто-напросто задержать на территории нашей страны подобного же уровня американского гражданина — и разговаривать уже с аналогичной позиции. Когда нас бьют по одной щеке, хватит бросаться подставлять другую», — заявил парламентарий.
Он добавил, что председатель фракции ЛДПР Владимир Жириновский заявил о необходимости более внимательно отнестись к ситуации, сложившейся в Сербии.
Ранее президент Сербии Александр Вучич заявил, что в Косово задержали и избили российского сотрудника миссии ООН по делам временной администрации (UNMIK) Михаила Краснощекова. В российском МИД сочли, что вопиющее нападение на россиянина произошло из-за «многолетнего потакания Приштине со стороны ЕС и США».