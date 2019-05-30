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Президент Сербии встретился с российским послом после обострения в Косово
РИА Новости
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ещё 49
31 минуту назад
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Российская Газета
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РИА НОВОСТИ. ПРЕЗИДЕНТ
СЕРБИИ
В СВЯЗИ С ОБОСТРЕНИЕМ СИТУАЦИИ В КОСОВО ПРОВЕЛ ВСТРЕЧУ С ПОСЛОМ РФ ЧЕПУРИНЫМ — АДМИНИСТРАЦИЯ ВУЧИЧА
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