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Путин провел встречу с Додоном 

РИА Новости + ещё 1 21 минуту назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин на полях саммита Евразийского экономического союза провел встречу с президентом Молдавии Игорем Додоном.
Беседа двух президентов состоялась сразу после завершения заседания Высшего евразийского экономического совета.
Нынешнее заседание приурочено к 25-летию идеи первого президента Казахстана Нурсултана Назарбаева о евразийской интеграции и пятилетию подписания договора о ЕАЭС. На встречу приглашены президент Молдавии как глава государства-наблюдателя при союзе, а также президент Таджикистана в качестве почетного гостя.
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Политика , В мире , СНГ , Игорь Додон , Нурсултан Назарбаев , Владимир Путин , ЕАЭС , Молдова
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