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Путин прибыл в Нур-Султан 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 6 1 час назад
Фото: РИА Новости
Президент России Владимир Путин прибыл в столицу Казахстана Нур-Султан для участия в юбилейном заседании Высшего Евразийского экономического совета (ВЕЭС).
Предположительно, Путин сначала встретится с первым президентом Казахстана Нурсултаном Назарбаевым. Встреча может состояться 28 мая вечером, передает РИА «Новости».
Саммит должен пройти 29 мая. Он состоится в узком формате и в расширенном при участии представителей делегаций и других гостей форума. Заседание ВЕЭС будет посвящено пятилетию подписания Договора о Евразийском экономическом союзе.
Москва сообщала, что на встречу помимо лидеров стран договора (России, Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии) пригласили президента Молдавии в качестве главы государства-наблюдателя и его коллегу из Таджикистана в качестве почетного гостя. Участники высшего совета должны подвести итоги работы за пять лет и наметить новые цели по расширению взаимодействия в различных сферах.
Ранее сообщалось, что Путин может встретиться с президентом Белоруссии Александром Лукашенко на полях саммита, чтобы обсудить желание белорусской стороны закупать нефть у Казахстана.
Также было объявлено о встрече российского президента с лидером Казахстана Касым-Жомартом Токаевым.
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Политика , СНГ , Нурсултан Назарбаев , Александр Лукашенко , Владимир Путин , ЕАЭС , РИА Новости
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