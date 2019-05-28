Возможен разрыв отношений? Посла Испании вызвали в МИД

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Выражено недоумение: Посла Испании вызвали в российский МИД 

Рамблер + ещё 17 32 минуты назад
МИД России вызвал посла Испании Фернандо Вальдерраму Пареху в связи с высказываниями и.о. главы МИД Испании Жозепа Борреля о России.
«В ходе беседы ему было выражено недоумение и сожаление в связи с недружественными высказываниями и.о. Министра иностранных дел, по делам ЕС и сотрудничества Испании Ж. Борреля в отношении России, которые он допустил в интервью изданию «Эль Периодико» 23 мая с.г.», — говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Послу было указано, что подобные заявления испанских политиков наносят ущерб отношениям между двумя странами и «взаимному восприятию двусторонних связей как дружественных, партнерских и взаимовыгодных».
В интервью «Эль Периодико» Жозеп Боррель назвал Россию «старым врагом», который снова «представляет угрозу» и призвал Европу срочно объединиться.
Политика , Видео , МИД , ЕС , Испания
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