Возможен разрыв отношений? Посла Испании вызвали в МИД

Выражено недоумение: Посла Испании вызвали в российский МИД

МИД России вызвал посла Испании Фернандо Вальдерраму Пареху в связи с высказываниями и.о. главы МИД Испании Жозепа Борреля о России

«В ходе беседы ему было выражено недоумение и сожаление в связи с недружественными высказываниями и.о. Министра иностранных дел, по делам ЕС и сотрудничества Испании Ж. Борреля в отношении России, которые он допустил в интервью изданию «Эль Периодико» 23 мая с.г.», — говорится в сообщении на сайте российского внешнеполитического ведомства.

Послу было указано, что подобные заявления испанских политиков наносят ущерб отношениям между двумя странами и «взаимному восприятию двусторонних связей как дружественных, партнерских и взаимовыгодных».

В интервью «Эль Периодико» Жозеп Боррель назвал Россию «старым врагом», который снова «представляет угрозу» и призвал Европу срочно объединиться.