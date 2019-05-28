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Испанского посла вызвали в МИД 

Деловая газета «Взгляд» + ещё 11 47 минут назад
Фото: ТАСС
МИД России вызвал посла Испании Фернандо Вальдерраму Пареху в связи с недружественными высказываниями и.о. главы испанского министерства иностранных дел МИД Жозепа Борреля в отношении России.
«В ходе беседы ему было выражено недоумение и сожаление в связи с недружественными высказываниями и.о. министра иностранных дел, по делам ЕС и сотрудничества Испании Борреля в отношении России, которые он допустил в интервью изданию «Эль Периодико» 23 мая», — говорится в сообщении на сайте МИД.
Послу указали на противоречие слов Борреля, наносящих ущерб отношениям между Россией и Испанией, «взаимному восприятию двусторонних связей как дружественных, партнерских и взаимовыгодных». Подчеркивается, что это зафиксировано в официальных документах, подписанных Москвой и Мадридом в последнее время.
Напомним, Боррель заявил об угрозе ЕС со стороны России.
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