«Из этого может что-то получиться»: Госдума о возвращении Саакашвили гражданства Украины

Член комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Владимир Катенев высказался по поводу возвращения экс-президенту Грузии и бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили гражданства Украины . Об этом сообщает RT.

По мнению депутата, если новому президенту страны Владимиру Зеленскому удастся использовать потенциал и энергию Саакашвили для достижения мирных целей, это может дать какие-нибудь результаты. Саакашвили является ярким и неформальным, но сложным человеком.

"…зачастую его заносит в крайности и с ним может быть непросто", — заявил Катенев.

Он добавил, что в настоящее время нет ясности по поводу того, в каком качестве его использует Зеленский.

Ранее сообщалось, что украинский президент Владимир Зеленский вернул бывшему президенту Грузии и бывшему губернатору Одесской области Михаилу Саакашвили гражданство Украины.