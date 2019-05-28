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Косачев прокомментировал обострение ситуации в Косово 

РИА Новости 1 час назад
Фото: РИА Новости
Обострение ситуации в Косово демонстрирует неспособность миссии НАТО обеспечивать мир и безопасность в регионе, считает глава международного комитета Совета Федерации Константин Косачев.
Во вторник рано утром спецподразделения косовоалбанской полиции провели спецоперацию на севере Косово, где проживают преимущественно сербы. Были задержаны два десятка человек, в том числе гражданин РФ, сотрудник миссии ООН в Косово (МООНК, УНМИК) Михаил Краснощеков. Миссия сообщила, что двое ее сотрудников доставлены в больницу с полученными при задержании ранениями.
"Это — наглядное подтверждение тому, как натовская миссия "справляется" со своей задачей обеспечивать мир и безопасность в регионе, на деле, по сути, покрывая действия косоваров против сербов именно тогда, когда нужно немедленно пресечь организованное насилие со стороны властей", — написал Косачев в Facebook.
Сенатор отметил, что РФ требует немедленного освобождения россиянина, члена международной миссии ООН, а также наказания виновных в незаконных действиях спецназа, если инцидент подтвердится дополнительной информацией с места событий.
"Будем внимательно следить за развитием ситуации", — добавил он.
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Комментарии
Политика , Константин Косачев , ООН , Совет Федерации , НАТО
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