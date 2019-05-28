Киев намерен добиваться международного статуса Керченского пролива

Киев собирается добиваться присвоения Керченскому проливу международного статуса, что, по мнению украинских властей, позволит снять многие существующие вокруг этой акватории вопросы. При этом в России заверяют, что не пойдут на этот шаг, поскольку тогда иностранные военные корабли смогут беспрепятственно курсировать в этих водах.

Киев намерен добиваться присвоения Керченскому проливу международного статуса, чтобы снять многие вопросы, которые до сих пор существуют, заявила замглавы МИД Украины Елена Зеркаль.

«И вопрос правовой неопределенности в том числе, и вопрос спекуляций России относительно статуса Керченского пролива как внутреннего», — сказала она в эфире радио «Новое Время».

Кроме того, она указала на необходимость выполнения Россией и Украиной Договора о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива от 2003 года.

Но Москва вряд ли согласится на изменение статуса Керченского пролива, который урегулирован двухсторонними российско-украинскими договорами.

«Азовское море определено как внутреннее море. Поэтому не удастся ни при каких условиях достичь договоренностей о том, что этот пролив получит международный статус. То, что мы не дадим согласия на это решение, я в этом абсолютно уверен, потому что это вопрос безопасности Керченского пролива, Крымского моста. Это вопрос безопасности в Азовском море», — заявил РИА «Новости» член Совета Федерации Сергей Цеков.

Вместе с этим сенатор рекомендовал Киеву придерживаться выполнения существующих договоренностей. Он также задался вопросом, с какой целью украинская сторона собирается установить международный статус пролива. Если это нужно для прохода иностранных военных кораблей различных государств, то Москва на это никогда не пойдет, заверил Цеков.

При этом с прохождением гражданских судов через Керченский пролив нет никаких проблем.

В свою очередь, депутат Госдумы от Республики Крым Руслан Бальбек напомнил, что определить статус Керченского пролива Россия и Украина могут только при обоюдном согласии, но не в одностороннем порядке. Он также выразил мнение, что Киеву такие перемены нужны, чтобы официально беспрепятственно позволять кораблям НАТО «шастать» в российских водах между Черным и Азовским морями.

Все заверения украинской стороны, что такие нововведения нужны для экономического развития региона он назвал «лукавством и дезинформацией».

«Желание нового статуса — это и есть та психологическая война, которую объявил нашей стране президент [Украины Владимир] Зеленский. Но, как говорится, кина не будет, потому что желание Украины нас не устраивает, а мнение ее западных союзников вообще не интересует», — пояснил Бальбек RT.

При этом эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер считает, что принципиальных изменений после присвоения проливу такого статуса не будет: де-факто он останется российским. Не имеет значения, по его мнению, и то, что международное сообщество не признает Крым частью России, поскольку все равно действует приоритет внутреннего законодательства.

«Москва не будет реагировать ни на какие международные решения по данному вопросу. Все, что Украина делает в этом направлении, — деструктивно и отдаляет возможность нормализации отношений с Россией», — заявил эксперт телеканалу.

Он уверен, что российско-украинские отношения будут деградировать, пока Киев будет использовать внешние инструменты давления на Москву. Брутер предположил, что это может быть выгодно какой-то части украинской элиты, но большинство граждан страны считают важными нормальные отношения с Россией.

Международно-правовой статус Азовского моря определен договором между Россией и Украиной о сотрудничестве в использовании Азовского моря и Керченского пролива. Документ был ратифицирован обоими государствами в 2004 году.

Согласно ему, Азовское море является внутренними водами России и Украины.

В 2012 году было также заключено соглашение о мерах по обеспечению безопасности мореплавания в Азовском море и Керченском проливе.

Статус внутренних вод исключает возможность захода туда иностранных военных кораблей без согласия на то стран, которым принадлежит данная акватория.

В российским внешнеполитическом ведомстве неоднократно отмечали, что Керченский пролив никогда не являлся международным по смыслу конвенции ООН по морскому праву.

На данный момент обсуждение правовых отношений России и Украины в этой акватории является особенно актуальным на фоне международных разбирательств вокруг Керченского инцидента, который произошел 25 ноября прошлого года. Тогда три корабля ВМС Украины вышли из порта Одессы в направлении Мариуполя, вошли в российские территориальные воды возле Крыма и продолжали движение, не обращая внимание на законные требования пограничников ФСБ остановиться. Причем акватория, о которой идет речь, принадлежала России еще до перехода Крыма под российскую юрисдикцию.

После последнего предупреждения российские пограничники были вынуждены применить силу, чтобы пресечь попытки украинских моряков нарушить государственную границу России. Арестованные моряки считают себя военнопленными.

Для рассмотрения этого дела украинские власти обратились в Международный трибунал ООН по морскому праву, который 25 мая постановил, что Россия должна «немедленно» отпустить из-под стражи задержанных 24 моряков, а также вернуть Киеву конфискованные суда.

При этом трибунал не счел необходимым требовать от России прекратить уголовное преследование моряков и воздерживаться от возбуждения новых дел.

Вынесенный вердикт обрадовал украинского президента.

«Выполнение РФ приказа Международного трибунала ООН об освобождении захваченных украинских моряков и кораблей может стать первым сигналом со стороны российского руководства о реальной готовности к прекращению конфликта с Украиной. Таким образом Россия может сделать первый шаг, чтобы разблокировать переговоры и решить созданные ею проблемы цивилизованным способом. Посмотрим, какой путь выберут в Кремле. Но мы очень ждем наших ребят дома», — написал Владимир Зеленский в своем фейсбуке.