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Первый зарубежный рабочий визит Зеленский совершит в Брюссель 

Российская Газета + ещё 9 8 часов назад
Фото: Российская Газета
Президент Украины Владимир Зеленский 4-5 июня совершит рабочий визит в столицу Бельгии, чтобы посетить институты Европейского союза и НАТО. Об этом проинформировали в пресс-службе главы государства.
Отмечается, что у него запланированы встречи с председателем Европейского совета Дональдом Туском, главой Еврокомиссии Жан-Клодом Юнкером, генсеком НАТО Йенсом Столтенбергом и другими высокопоставленными европейскими и евроатлантическим политиками. С ними Зеленский обсудит ситуацию в Донбассе и реформы на Украине.
Это будет первый визит Зеленского за границу в качестве главы государства.
Ранее он совершил ряд поездок как кандидат в президенты, в частности, его принял президент Франции Эмманюэль Макрон. Накануне последний заявил, что готов созвать встречу в «нормандском формате» (Франция, Германия, Россия и Украина), как только для этого сложатся условия.
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Политика , В мире , Европа , Конфликты , Украина , Жан-Клод Юнкер , Йенс Столтенберг , Владимир Зеленский , ЕС , Европейский совет , Еврокомиссия , НАТО , Бельгия , Брюссель
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