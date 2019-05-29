Первый зарубежный рабочий визит Зеленский совершит в Брюссель

Это будет первый визит Зеленского за границу в качестве главы государства.

Ранее он совершил ряд поездок как кандидат в президенты, в частности, его принял президент Франции Эмманюэль Макрон. Накануне последний заявил, что готов созвать встречу в «нормандском формате» (Франция, Германия, Россия и Украина), как только для этого сложатся условия.