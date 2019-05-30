Глава МИД Украины не будет сопровождать Зеленского во время его первого зарубежного визита

"Нет, не планирую", — ответил Климкин агентству УНИАН на вопрос, поедет ли он с Зеленским в Брюссель.

При этом министр заверил, что помогает с подготовкой визита. «Мы готовим все это», — заверил он.