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Глава МИД Украины не будет сопровождать Зеленского во время его первого зарубежного визита 

ТАСС + ещё 10 21 минуту назад
Фото: Национальная Служба Новостей
КИЕВ, 30 мая. /ТАСС/. Министр иностранных дел Украины Павел Климкин не будет сопровождать президента Владимира Зеленского во время его визита в Брюссель 4-5 июня, однако участвует в его подготовке. Об этом глава внешнеполитического ведомства сообщил в четверг.
"Нет, не планирую", — ответил Климкин агентству УНИАН на вопрос, поедет ли он с Зеленским в Брюссель.
При этом министр заверил, что помогает с подготовкой визита. «Мы готовим все это», — заверил он.
Зеленский с 4 по 5 июня будет находиться в Брюсселе с первым зарубежными визитом в качестве главы государства. Как сообщали в пресс-службе президента, запланированы встречи с президентом Европейского Совета Дональдом Туском, президентом Европейской комиссии Жан-Клодом Юнкером, генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом. Президент Украины, как добавили в его администрации, проинформирует партнеров в ЕС и НАТО о ситуации с безопасностью на востоке Украины, обсудит пути активизации международных усилий для завершения войны в Донбассе, обменяется мнениями с лидерами ЕС и НАТО о дальнейших реформах на Украине.
Климкин, занимавший свой пост с июня 2014 года, подал заявление об отставке после избрания Зеленского главой государства. В дальнейшем министр заявил, что намерен как самовыдвиженец принять участие в выборах в Верховную раду 21 июля.
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Политика , В мире , Европа , Конфликты , Украина , Жан-Клод Юнкер , Йенс Столтенберг , Павел Климкин , Владимир Зеленский , МИД , ЕС , Европейский совет , Еврокомиссия , Верховная Рада , НАТО , УНИАН , ИТАР-ТАСС , Брюссель , Киев
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