Рябков посетит Иран для обсуждения ядерной сделки 

Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков совершит визит в Иран 29 мая для обсуждения ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.
«Да, я планирую быть в Иране завтра. Обсуждаться будут вопросы, связанные с Совместным всеобъемлющим планом действий», — приводит слова Рябкова РИА Новости.
Ранее Иран официально прекратил выполнение отдельных пунктов СВПД.
В российском внешнеполитическом ведомстве заявляли, что пристально следят за ситуацией с увеличением производства низкообогащённого урана в Иране.