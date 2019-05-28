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Рябков посетит Иран для обсуждения ядерной сделки 

RT на русском 16 минут назад
Фото: РИА Новости
Заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков совершит визит в Иран 29 мая для обсуждения ситуации вокруг Совместного всеобъемлющего плана действий по иранской ядерной программе.
«Да, я планирую быть в Иране завтра. Обсуждаться будут вопросы, связанные с Совместным всеобъемлющим планом действий», — приводит слова Рябкова РИА Новости.
Ранее Иран официально прекратил выполнение отдельных пунктов СВПД.
В российском внешнеполитическом ведомстве заявляли, что пристально следят за ситуацией с увеличением производства низкообогащённого урана в Иране.
RT на русском: последние новости
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Политика , Сергей Рябков , МИД , РИА Новости , Иран
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