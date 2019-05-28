Матвиенко: Россия не может отпустить украинских моряков до завершения следствия

Россия не может отпустить украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, пока идут следственные действия, и не поддастся ни на какое давление в этом вопросе. Об этом заявила во вторник ТАСС председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко , комментируя требование Международного трибунала ООН к РФ отпустить моряков.

"Пока на будет завершено следствие, мы не можем отпустить моряков, они находятся под следствием, кто бы и как бы на нас в политических, или в пиаровских, или иных целях ни давил", — сказала она в интервью, полный текст которого будет опубликован 29 мая. "Мы не поддаемся давлению, мы действуем в интересах защиты своей национальной безопасности и строго [в соответствии] с законодательством", — подчеркнула председатель Совфеда.

Матвиенко назвала конфликт в Керченском проливе "осмысленной провокацией" тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и обратила внимание, что в ходе этого инцидента военно-морские силы одного государства — Украины нарушили границы другого государства — России.

"На мой взгляд, это [урегулирование последствий инцидента] не подпадает под юрисдикцию Морского трибунала", — заявила она, обратив при этом внимание, что и Морской трибунал признал "право России вести следствие". Спикер СФ также отметила, что "заявления каких-либо структур до завершения следственных действий можно расценивать как своего рода и давление на следственные органы".

"Мы будем продолжать следствие, нужно выяснить до детали <…> вину каждого участника этой провокации [в Керченском проливе], доказать ее, принять решение, и тогда уже говорить о чем-то другом", — заключила она.