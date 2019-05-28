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Матвиенко: Россия не может отпустить украинских моряков до завершения следствия 

ТАСС + ещё 3 1 час назад
Фото: РИА Новости
Россия не может отпустить украинских моряков, задержанных в Керченском проливе, пока идут следственные действия, и не поддастся ни на какое давление в этом вопросе. Об этом заявила во вторник ТАСС председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, комментируя требование Международного трибунала ООН к РФ отпустить моряков.
"Пока на будет завершено следствие, мы не можем отпустить моряков, они находятся под следствием, кто бы и как бы на нас в политических, или в пиаровских, или иных целях ни давил", — сказала она в интервью, полный текст которого будет опубликован 29 мая. "Мы не поддаемся давлению, мы действуем в интересах защиты своей национальной безопасности и строго [в соответствии] с законодательством", — подчеркнула председатель Совфеда.
Матвиенко назвала конфликт в Керченском проливе "осмысленной провокацией" тогдашнего президента Украины Петра Порошенко и обратила внимание, что в ходе этого инцидента военно-морские силы одного государства — Украины нарушили границы другого государства — России.
"На мой взгляд, это [урегулирование последствий инцидента] не подпадает под юрисдикцию Морского трибунала", — заявила она, обратив при этом внимание, что и Морской трибунал признал "право России вести следствие". Спикер СФ также отметила, что "заявления каких-либо структур до завершения следственных действий можно расценивать как своего рода и давление на следственные органы".
"Мы будем продолжать следствие, нужно выяснить до детали <…> вину каждого участника этой провокации [в Керченском проливе], доказать ее, принять решение, и тогда уже говорить о чем-то другом", — заключила она.
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Комментарии3
Политика , Украина , Валентина Матвиенко , Петр Порошенко , ООН , Совет Федерации , ИТАР-ТАСС
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